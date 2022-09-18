Пророссийские власти Запорожья начали выдворять «неблагонадежных» жителей

Пророссийская военно-гражданская администрация (ВГА) Запорожской области начала выдворять местных жителей, которых сочла неблагонадежными, на территорию, контролируемую властями Украины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя российского силового ведомства.

«В субботу с территории Запорожской области были выдворены четыре человека, которые вели проукраинскую пропаганду, способствовали срыву учебного процесса в школах Мелитопольского района, а также препятствовали работе граждан с ВГА», — заявил собеседник агентства.

Агентство со ссылкой на своего корреспондента передает, что «российские силовики доставили четверых мужчин до крайнего блокпоста, зачитали каждому, в чем он обвиняется, и отправили в пешем порядке» за пределы контролируемой Вооруженными силами РФ территории.

С 24 февраля этого года Россия проводит специальную военную операцию на Украине, ее инициировал Президент РФ Владимир Путин. Страны Запада осудили решение о начале спецоперации и стали ужесточать антироссийские санкции, а также оказывать различную помощь украинской стороне.