Пророссийские власти Харьковской области заявили о контроле восточной части Купянска

Российские войска продолжают контролировать восточную часть города Купянска. Об этом заявили в пророссийской военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области.

«Обстановка в Купянском районе на сегодня — русские войска продолжают сохранять контроль над восточной частью города по реке Оскол», — утверждается в сообщении, размещенном в Telegram-канале ВГА.

Вместе с тем в администрации признали, что «въезд в населенный пункт находится под постоянным огнем украинских военных».

Ранее, 10 сентября, в Харьковской области российские войска оставили город Изюм. В Министерстве обороны РФ после этого пояснили, что из районов Изюма и Балаклеи силы были переброшены на Донецкое направление.

При этом Общественные палаты Донецкой и Луганской народных республик сегодня призвали немедленно провести референдумы об их включении в состав России.