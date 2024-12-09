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Проректор Политеха Фомин рассказал, как решить проблему дефицита инженеров
Простого решения проблемы дефицита инженерных кадров нет, но нужно работать над популяризацией профессии. Об этом сказал эксперт V республиканского конкурса «Инженер года» — проректор по научной работе Санкт-Петербургского политехнического университета Юрий Фомин, отвечая на вопрос «Татар-информа».
«Простого решения нет, инженерную мысль нужно внедрять, как говорится, с младых ногтей. Это, безусловно, изучение физики, математики и инженерного дела в школах, популяризационная работа. Ее должны проводить предприятия, университетское сообщество. Нынешний конкурс на это работает, а потому и было интересно тут присутствовать», — заметил Фомин.
Проректор Политеха считает, что у молодых ученых должны быть стимулы к совершенствованию инноваций. Для этого решения студентов и выпускников вузов по инженерным специальностям следует как можно быстрее внедрять в экономику.
Как сообщал ранее «Татар-информ», сегодня в Казани стартовал двухдневный очный этап V республиканского конкурса «Инженер года». Финалистов назовут завтра.
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