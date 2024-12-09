Проректор Политеха Фомин рассказал, как решить проблему дефицита инженеров

Простого решения проблемы дефицита инженерных кадров нет, но нужно работать над популяризацией профессии. Об этом сказал эксперт V республиканского конкурса «Инженер года» — проректор по научной работе Санкт-Петербургского политехнического университета Юрий Фомин, отвечая на вопрос «Татар-информа».

«Простого решения нет, инженерную мысль нужно внедрять, как говорится, с младых ногтей. Это, безусловно, изучение физики, математики и инженерного дела в школах, популяризационная работа. Ее должны проводить предприятия, университетское сообщество. Нынешний конкурс на это работает, а потому и было интересно тут присутствовать», — заметил Фомин.

Проректор Политеха считает, что у молодых ученых должны быть стимулы к совершенствованию инноваций. Для этого решения студентов и выпускников вузов по инженерным специальностям следует как можно быстрее внедрять в экономику.

Как сообщал ранее «Татар-информ», сегодня в Казани стартовал двухдневный очный этап V республиканского конкурса «Инженер года». Финалистов назовут завтра.