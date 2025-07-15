Проректор КИУ вошла в состав редакционной коллегии высокорейтингового российского журнала

Фото: пресс-служба КИУ имени Тимирясова

Состоялось знаковое событие для научной школы в области устойчивого развития и управления качеством Казанского инновационного университета: проректор по инновационно-проектной деятельности, доктор экономических наук, профессор Ирина Антонова стала членом редакционного совета журнала «Стандарты и качество».

Это подтверждает высокий авторитет Ирины Антоновой в научном сообществе как эксперта. У нее более 300 публикаций в ведущих научных журналах по актуальным направлениям исследований в области управления качеством, устойчивого развития, экономики замкнутого цикла, биоэкономики.

Фото: пресс-служба КИУ имени Тимирясова

«Для меня как для ученого очень важно и ответственно войти в состав редакционной коллегии журнала, который входит в наукометрические базы данных, – отметила Ирина Антонова. – Членами редакционного совета и постоянными авторами и экспертами журнала являются ведущие ученые из России, такие как Г. П. Воронин – главный редактор журнала "Стандарты и качество", президент ВОК; С. Ю. Глазьев – член Коллегии (министр) по основным направлениям интеграции и макроэкономике ЕЭК, академик РАН; И. В. Зырянов – заместитель директора по научной работе института "Якутнипроалмаз" АК "АЛРОСА"; С. Н. Катырин – президент ТПП России; Л. А. Бокерия – директор Научного центра сердечно-сосудистой хирургии им. А. Н. Бакулева, главный кардиохирург Минздрава России; В. В. Окрепилов – академик РАН, а также исследователи из Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), Организации Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО), Европейской организации по качеству (ЕОК)».

Журнал «Стандарты и качество» входит в Перечень рецензируемых научных изданий ВАК и является информационно-просветительским центром Всероссийской организации качества. Это старейший в России и странах СНГ (выходит с 1927 года) журнал для профессиональной аудитории по стандартизации, сертификации и новейшим формам и методам управления качеством. Один из его соучредителей – Росстандарт. Издание решает задачи координации взаимодействия участников работ по стандартизации, формирования позитивного имиджа отраслей экономики и отдельных компаний на федеральном уровне и среди потенциальных инвесторов. К работе над журналом привлечены видные общественные деятели, ведущие ученые, отраслевые эксперты, руководители научно-производственных формирований и бизнес-структур.

«Поздравляем Ирину Ильгизовну! Убеждены, что ее опыт, знания, профессиональный авторитет и личное участие в работе издания позволят повысить уровень освещения проблем качества и стандартизации», – прокомментировали событие в администрации вуза.