Проректор КИУ: Путин особо отметил благожелательное отношение в республике к жителям

Президент России Владимир Путин в беседе с Раисом РТ Рустамом Миннихановым высоко оценил модель работы Татарстана в общественно-политической сфере, важным достижением которой является отсутствие межнациональных и межрелигиозных конфликтов. Таким мнением с «Татар-информом» поделился первый проректор Казанского инновационного университета, доктор юридических наук, профессор Игорь Бикеев.

«Владимир Путин особо отметил ровное и благожелательное отношение в республике ко всем категориям жителей. Это делает республику «витриной России» для ее зарубежных партнеров, которые видят картину не просто мирного существования, но дружбы и совместного развития представителей разных национальностей и религиозных конфессий. Социальный мир и согласие в Татарстане - это залог нашей стабильности и успешного развития, а также ориентир для тех, кто желает в России или за ее пределами использовать успешные и эффективные практики», - добавил собеседник агентства.

Он подчеркнул, что в Татарстан при принятии решений учитывается мнение разных социальных групп, что становится ещё одним методом достижения мира и согласия в регионе.