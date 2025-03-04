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Общество 4 марта 2025 17:52

Проректор КИУ: Путин особо отметил благожелательное отношение в республике к жителям

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Президент России Владимир Путин в беседе с Раисом РТ Рустамом Миннихановым высоко оценил модель работы Татарстана в общественно-политической сфере, важным достижением которой является отсутствие межнациональных и межрелигиозных конфликтов. Таким мнением с «Татар-информом» поделился первый проректор Казанского инновационного университета, доктор юридических наук, профессор Игорь Бикеев.

«Владимир Путин особо отметил ровное и благожелательное отношение в республике ко всем категориям жителей. Это делает республику «витриной России» для ее зарубежных партнеров, которые видят картину не просто мирного существования, но дружбы и совместного развития представителей разных национальностей и религиозных конфессий. Социальный мир и согласие в Татарстане - это залог нашей стабильности и успешного развития, а также ориентир для тех, кто желает в России или за ее пределами использовать успешные и эффективные практики», - добавил собеседник агентства.

Он подчеркнул, что в Татарстан при принятии решений учитывается мнение разных социальных групп, что становится ещё одним методом достижения мира и согласия в регионе.

#Рустам Минниханов #Владимир Путин
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