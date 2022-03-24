Проректор КФУ: Российские специалисты обладают потенциалом мирового уровня

Россия обладает специалистами и разработками, вполне соответствующими мировому уровню. Об этом в интервью главному редактору «Татар-информа» Ринату Билалову рассказал проректор Казанского федерального университета, профессор Данис Нургалиев.

«Сейчас у нас в России много специалистов, которые работают на уровне не хуже мирового. Я думаю, что со временем у нас не будет проблем», — уверен проректор.

По словам Нургалиева, специалисты из Европы, Северной и Южной Америки, Китая и стран арабского мира работали по всем направлениям на базе Казанского федерального университета, где создан Научный центр мирового уровня (НЦМУ).

«У нас большой опыт работы с иностранными специалистами. В 2021 году мы привлекли большое количество исследователей. Это люди, хорошо известные в мировых научных кругах», — заметил собеседник агентства.