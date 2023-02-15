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Наука и образование 15 февраля 2023 17:51

Проректор КФУ: Иностранные студенты пополняют бюджет Казани на 20 млрд рублей в год

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Иностранные студенты Казанского федерального университета ежегодно пополняют городской бюджет более чем на 20 млрд рублей. Об этом сообщил проректор КФУ Марат Сафиуллин на заседании Комитета Государственного Совета РТ по образованию, культуре, науке и национальным вопросам.

«Мы использовали такую же методику, которую Татарстан применил для исследования влияния чемпионатов мира по футболу и по водным видам спорта. Иностранные студенты в экономику Казани вкладывают за счет своих платежей, проживания», — пояснил докладчик.

Сафиуллин уточнил, что студенты-иностранцы постоянно проживают в Казани. Более того, они закрывают дефицит кадров, который существует в сфере обслуживания.

«В прошлом году мы превысили показатели по иностранным студентам признанного вуза нашей страны — Российского университета дружбы народов. Сейчас у нас более 11, 6 тыс. иностранных студентов, что составляет около 20% от общего числа обучающихся», — подчеркнул проректор.

Из других регионов России в КФУ обучается около 32 тыс. человек, что составляет почти 60%, добавил он.

#казанский федеральный университет #студенты-иностранцы #иностранные студенты
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