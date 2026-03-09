Проработавшая 50 лет поваром труженица тыла из Казани Галина Белоцкая отмечает 95-летие

Труженица тыла Галина Егоровна Белоцкая из Казани сегодня отмечает 95-летний юбилей. Об этом сообщили в пресс-службе Минтруда РТ.

Фото: из личного архива

«Галина Егоровна родилась 9 марта 1931 года в Кировской области. Окончила семь классов. Во время войны и после работала в колхозе. В 1955 году вышла замуж и переехала в Казань», – рассказали в пресс-службе.

В 1961 году Белоцкая устроилась в танковое училище. В 1962 году начала трудиться в детском саду №101 поваром, проработала там 50 лет до 80-летия. Детей у ветерана нет, проживает одна. В 2025 году Белоцкая посетила праздничные мероприятия по случаю 80-летия Победы, побывала на параде.