Прораба из Казани будут судить из-за упавшего с высоты рабочего

Следствие установило, что 9 мая 2024 года в Кировском районе Казани произошел несчастный случай на строительном объекте.

Из-за недостаточного контроля со стороны обвиняемого один из работников, выполнявший высотные работы, отстегнул страховочное снаряжение. В результате рабочий упал с 12-метровой высоты строительных лесов.

Пострадавший получил тяжелые травмы и был немедленно госпитализирован. В медицинском учреждении ему была оказана необходимая квалифицированная помощь.

По итогам расследования уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд для дальнейшего рассмотрения.