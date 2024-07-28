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Прораба из Казани будут судить из-за упавшего с высоты рабочего
Следствие установило, что 9 мая 2024 года в Кировском районе Казани произошел несчастный случай на строительном объекте.
Из-за недостаточного контроля со стороны обвиняемого один из работников, выполнявший высотные работы, отстегнул страховочное снаряжение. В результате рабочий упал с 12-метровой высоты строительных лесов.
Пострадавший получил тяжелые травмы и был немедленно госпитализирован. В медицинском учреждении ему была оказана необходимая квалифицированная помощь.
По итогам расследования уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд для дальнейшего рассмотрения.
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