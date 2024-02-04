Прораб, по вине которого погиб пьяный рабочий, предстанет перед судом в Татарстане

В Татарстане перед судом предстанет прораб субподрядной организации, производившей демонтаж и вывоз мусора на одном из объектов, по вине которого погиб 36-летний работник. Об этом сообщает старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

По версии следствия, в 2023 году 51-летний обвиняемый не обеспечил место работ защитными ограждениями и не провел соответствующую оценку профессиональных рисков. В итоге на объект зашел пьяный, не прошедший обучение и инструктаж 36-летний работник, где на него обрушилась плита перекрытия. От полученных травм мужчина скончался на месте.

Уголовное дело направлено в суд.