Проплыть вокруг Свияжска или побегать по ночной Казани: что надо знать о стартах Timerman

На следующей неделе в Свияжске пройдет фестиваль, где можно будет не только ознакомиться с красотами природного ландшафта, но и проплыть вокруг остров-града. Исполнительный директор серии спортивных мероприятий Timerman Алена Комарова в интервью «Татар-информу» рассказала, как присоединиться к новому уникальному спортивному движению в Татарстане.

«Timerman – это целая серия спортивных мероприятий. Свое первое соревнование в качестве уже спортивного бренда мы провели в 2018 году» Фото предоставлено timerman.org

Sviyaga Fest – классный фестиваль не только для профессионалов, но и для любителей»

Что такое Timerman?

Это целая серия спортивных мероприятий. Свое первое соревнование в качестве уже спортивного бренда мы провели в 2018 году. Timerman включает в себя соревнования по легкой атлетике, по триатлону, по велогонкам, по плаванию на открытой воде, по лыжным гонкам и еще по нескольким сопутствующим физическим видам спорта.

Какие соревнования запланированы на этот год?

Из ближайших соревнований – это большой семейный спортивный фестиваль летних видов спорта Sviyaga Fest, который мы проводим второй год подряд. До этого на острове Свияжск мы проводили соревнования по плаванию, но благодаря поддержке грантодателей и Президента РТ проект перерос в фестиваль. Он проходит три дня и включает в себя не только спортивные мероприятия, но также и образовательно-культурную программу, которая будет интересна для всей семьи. Актуальное расписание соревнований всегда можно найти на сайте.

«Timerman включает в себя соревнования по легкой атлетике, по триатлону, по велогонкам, по плаванию на открытой воде, по лыжным гонкам и еще по нескольким сопутствующим физическим видам спорта» Фото предоставлено timerman.org

Расскажите подробнее о программе фестиваля.

Если говорить о программе, то в пятницу у нас начинает работу палаточный лагерь, где все участники могут приехать и жить на протяжении трех дней бесплатно, даже если вы не участвуете в спортивных соревнованиях. В этот день стартуют забеги на 3-6 км и детский забег Timerkids. В следующий день у нас пройдут соревнования по плаванию на дистанции 1,5 и 3,5 км, а вечером этого же дня состоятся соревнования по спортивному ориентированию. И в крайний день пройдут соревнования по свимрану (поочередное преодоление дистанции бег – плавание, бег – плавание). Помимо крупных мероприятий у нас есть также локальные: катание на сноубордах, занятие йогой, активности для детей и многое другое. Поэтому это классный фестиваль не только для профессиональных спортсменов, но и для любителей.

Как зарегистрироваться и попасть?

Если вы хотите просто приехать и потусоваться, то вы можете просто приехать на сам остров Свияжск. Подобную информацию можете посмотреть на сайте. По поводу участия в соревнованиях и о том, какие документы нужны для допуска, также все есть на сайте и в социальных сетях. Всю актуальную информацию мы размещаем там.

«Забеги и дистанции рассчитаны на то, что в них сможет принять участие любой желающий»

Какие соревнования планируются помимо Sviyaga Fest?

У нас сейчас активно идет сезон, так что следующий старт будет беговой – забег «Ночная Казань». Это один из самых красивых забегов, потому что он проходит по ночной Казани на одной из самых красивых локаций города. Регистрация также открыта и имеется на нашем сайте. Далее также у нас будут соревнования по бегу, по триатлону, по свимрану и детские забеги.

«Следующий старт будет беговой – забег «Ночная Казань». Это один из самых красивых забегов, потому что он проходит по ночной Казани на одной из самых красивых локаций города» Фото предоставлено timerman.org

Соревнования связаны между собой? Есть ли какой-то Гран-при?

Поскольку во многом это разные виды спорта, то Гран-при мы делаем. Но у нас есть итоговые призы за беговые старты.

Участвуют ли в ваших соревнованиях профессиональные спортсмены или исключительно любители?

Если честно, профессионалов у нас почти нет. Наши забеги и дистанции рассчитаны на то, что в них смогут принять участие любители здорового образа жизни, спорта и поэтому участвовать в них участие могут все желающие. Есть, конечно, любители, у которых уровень подготовки чуть выше, есть те, кто когда-то ранее выступал в забегах и занимался профессиональным спортом. У нас ведь нет каких-то серьезных баталий, чтобы прийти первым. Это же не официальные чемпионаты, созданные исключительно для профилактики здорового образа жизни.

«Наши забеги и дистанции рассчитаны на то, что в них смогут принять участие любители здорового образа жизни, спорта, и поэтому участвовать в них участие могут все желающие» Фото предоставлено timerman.org

Вы сами принимаете участие в подобных стартах?

Поскольку мы организаторы, то у нас нет такого правила. Но мы с коллегами участвуем в разных стартах по всей России: кто-то из нас бегает, кто плавает, кто участвует в триатлоне, хотя сами никогда этим не занимались. Попав в эту среду, мы сами стали большими фанатами. У меня у самой до конца сезона планируется еще 4-5 стартов как по плаванию, так и по бегу.

«С воды открывается абсолютно другой вид и на “Чашу”, и на Кремль»

Удается ли разглядеть красивые места или когда ты бежишь, то сосредоточен именно на беге?

Что касается бега, ты можешь спокойно бежать и смотреть. А по плаванию сложнее: две недели назад я плыла по Казанке: когда плыла смотрела на чашу, возвращаясь смотрела на Кремль. С воды абсолютно другой вид открывается. Да и просто получить возможность безопасно проплыть вокруг острова Свияжск или по центру Казани – это очень классно. Такое почти невозможно самому сделать, а в рамках фестиваля мы предоставляем любому желающему такую возможность.

Приезжают ли на ваши соревнования спортсмены с других регионов?

На фестиваль и на наши другие старты приезжают участники не только из Татарстана, но и со всей России.

«Когда мы это придумали, нам было очень важно, чтобы люди заменили привычный отдых с семьей в ресторанах на активный отдых с семьей в палатках» Фото предоставлено timerman.org

Какой максимум людей к вам приезжал на соревнования?

На фестивале в этом году у нас планируется более тысячи участников, а если говорить о максимумах, то в этом году на Казанском марафоне у нас было 12 тысяч, в 2019 году порядка 25 тысяч человек. Просто необходимо следить за календарем, у нас в год проходит порядка 10-15 стартов.

Есть ли в России аналоги соревнований под эгидой Timerman?

Если говорить о фестивале, то мы его делаем отчасти с такой душой неимоверной, с таким желанием привлечь как можно больше людей, потому что это новый формат, а подобных многонаправленных фестивалей у нас очень мало, их можно по пальцам посчитать, чтобы это были реально разные виды спорта. И когда мы это придумали, нам было очень важно, чтобы люди заменили привычный отдых с семьей в ресторанах на активный отдых с семьей в палатках, где можно заниматься спортом и три дня получать полезные знания и в рамках этого фестиваля. Это и есть наша миссия. Каждый год мы стараемся совершенствоваться и делать наши соревнования лучше и комфортнее для всех участников. А пока всех зову в Свияжск на фестиваль, там будет очень красиво и очень интересно.