Проплыть вокруг Свияжска или побегать по ночной Казани: что надо знать о стартах Timerman
На следующей неделе в Свияжске пройдет фестиваль, где можно будет не только ознакомиться с красотами природного ландшафта, но и проплыть вокруг остров-града. Исполнительный директор серии спортивных мероприятий Timerman Алена Комарова в интервью «Татар-информу» рассказала, как присоединиться к новому уникальному спортивному движению в Татарстане.
Sviyaga Fest – классный фестиваль не только для профессионалов, но и для любителей»
Что такое Timerman?
Это целая серия спортивных мероприятий. Свое первое соревнование в качестве уже спортивного бренда мы провели в 2018 году. Timerman включает в себя соревнования по легкой атлетике, по триатлону, по велогонкам, по плаванию на открытой воде, по лыжным гонкам и еще по нескольким сопутствующим физическим видам спорта.
Какие соревнования запланированы на этот год?
Из ближайших соревнований – это большой семейный спортивный фестиваль летних видов спорта Sviyaga Fest, который мы проводим второй год подряд. До этого на острове Свияжск мы проводили соревнования по плаванию, но благодаря поддержке грантодателей и Президента РТ проект перерос в фестиваль. Он проходит три дня и включает в себя не только спортивные мероприятия, но также и образовательно-культурную программу, которая будет интересна для всей семьи. Актуальное расписание соревнований всегда можно найти на сайте.
Расскажите подробнее о программе фестиваля.
Если говорить о программе, то в пятницу у нас начинает работу палаточный лагерь, где все участники могут приехать и жить на протяжении трех дней бесплатно, даже если вы не участвуете в спортивных соревнованиях. В этот день стартуют забеги на 3-6 км и детский забег Timerkids. В следующий день у нас пройдут соревнования по плаванию на дистанции 1,5 и 3,5 км, а вечером этого же дня состоятся соревнования по спортивному ориентированию. И в крайний день пройдут соревнования по свимрану (поочередное преодоление дистанции бег – плавание, бег – плавание). Помимо крупных мероприятий у нас есть также локальные: катание на сноубордах, занятие йогой, активности для детей и многое другое. Поэтому это классный фестиваль не только для профессиональных спортсменов, но и для любителей.
Как зарегистрироваться и попасть?
Если вы хотите просто приехать и потусоваться, то вы можете просто приехать на сам остров Свияжск. Подобную информацию можете посмотреть на сайте. По поводу участия в соревнованиях и о том, какие документы нужны для допуска, также все есть на сайте и в социальных сетях. Всю актуальную информацию мы размещаем там.
«Забеги и дистанции рассчитаны на то, что в них сможет принять участие любой желающий»
Какие соревнования планируются помимо Sviyaga Fest?
У нас сейчас активно идет сезон, так что следующий старт будет беговой – забег «Ночная Казань». Это один из самых красивых забегов, потому что он проходит по ночной Казани на одной из самых красивых локаций города. Регистрация также открыта и имеется на нашем сайте. Далее также у нас будут соревнования по бегу, по триатлону, по свимрану и детские забеги.
Соревнования связаны между собой? Есть ли какой-то Гран-при?
Поскольку во многом это разные виды спорта, то Гран-при мы делаем. Но у нас есть итоговые призы за беговые старты.
Участвуют ли в ваших соревнованиях профессиональные спортсмены или исключительно любители?
Если честно, профессионалов у нас почти нет. Наши забеги и дистанции рассчитаны на то, что в них смогут принять участие любители здорового образа жизни, спорта и поэтому участвовать в них участие могут все желающие. Есть, конечно, любители, у которых уровень подготовки чуть выше, есть те, кто когда-то ранее выступал в забегах и занимался профессиональным спортом. У нас ведь нет каких-то серьезных баталий, чтобы прийти первым. Это же не официальные чемпионаты, созданные исключительно для профилактики здорового образа жизни.
Вы сами принимаете участие в подобных стартах?
Поскольку мы организаторы, то у нас нет такого правила. Но мы с коллегами участвуем в разных стартах по всей России: кто-то из нас бегает, кто плавает, кто участвует в триатлоне, хотя сами никогда этим не занимались. Попав в эту среду, мы сами стали большими фанатами. У меня у самой до конца сезона планируется еще 4-5 стартов как по плаванию, так и по бегу.
«С воды открывается абсолютно другой вид и на “Чашу”, и на Кремль»
Удается ли разглядеть красивые места или когда ты бежишь, то сосредоточен именно на беге?
Что касается бега, ты можешь спокойно бежать и смотреть. А по плаванию сложнее: две недели назад я плыла по Казанке: когда плыла смотрела на чашу, возвращаясь смотрела на Кремль. С воды абсолютно другой вид открывается. Да и просто получить возможность безопасно проплыть вокруг острова Свияжск или по центру Казани – это очень классно. Такое почти невозможно самому сделать, а в рамках фестиваля мы предоставляем любому желающему такую возможность.
Приезжают ли на ваши соревнования спортсмены с других регионов?
На фестиваль и на наши другие старты приезжают участники не только из Татарстана, но и со всей России.
Какой максимум людей к вам приезжал на соревнования?
На фестивале в этом году у нас планируется более тысячи участников, а если говорить о максимумах, то в этом году на Казанском марафоне у нас было 12 тысяч, в 2019 году порядка 25 тысяч человек. Просто необходимо следить за календарем, у нас в год проходит порядка 10-15 стартов.
Есть ли в России аналоги соревнований под эгидой Timerman?
Если говорить о фестивале, то мы его делаем отчасти с такой душой неимоверной, с таким желанием привлечь как можно больше людей, потому что это новый формат, а подобных многонаправленных фестивалей у нас очень мало, их можно по пальцам посчитать, чтобы это были реально разные виды спорта. И когда мы это придумали, нам было очень важно, чтобы люди заменили привычный отдых с семьей в ресторанах на активный отдых с семьей в палатках, где можно заниматься спортом и три дня получать полезные знания и в рамках этого фестиваля. Это и есть наша миссия. Каждый год мы стараемся совершенствоваться и делать наши соревнования лучше и комфортнее для всех участников. А пока всех зову в Свияжск на фестиваль, там будет очень красиво и очень интересно.