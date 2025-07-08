Прописка на даче: депутаты разъяснили правила и ограничения

Прописка на дачном участке возможна, но лишь при выполнении целого ряда условий. Об этом сообщил депутат Госдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин в интервью RT.

По его словам, зарегистрироваться можно только в капитальном жилом доме, который подходит для круглогодичного проживания — с отоплением, водоснабжением, электричеством и соответствием санитарным нормам. Участок при этом должен иметь официально присвоенный почтовый адрес. Строение не может быть поделено на несколько квартир.

Также важно, чтобы земля относилась к категории садоводческих (СНТ), а не огородных или сельхозугодий — на последних прописка невозможна, подчеркнул депутат.

По закону, зарегистрироваться в доме на даче можно, если у человека нет другого жилья, однако на практике это ограничение проверяется не всегда строго. Оформление прописки начинается с технического заключения о пригодности дома и подачи документов в местную администрацию.

Решение о регистрации обычно принимается в течение 2–3 месяцев, но даже при соблюдении всех требований возможен отказ — особенно если участок находится в удалённых или труднодоступных местах, которые не считаются пригодными для постоянного проживания.