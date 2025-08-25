Пропавшую в районе вулкана Баранского на Курилах группу туристов нашли живыми

Группу туристов, потерявшихся ранее в районе вулкана Баранского на Курилах, обнаружили спасатели. Об этом сообщает МЧС России.

«Сотрудники ведомства подняли на борт вертолета туристов, всех доставят в город Курильск. В медпомощи никто не нуждается», – указано в заявлении ведомства.

Тургруппа из девяти женщин и гида восходила на вулкан Баранского. В назначенное время туристы не вернулись в лагерь. Накануне наземная группировка спасателей не обнаружила туристов на вершине вулкана. Поиски осложнялись низкой облачностью и густым туманом.