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Пропавшую в Москве 16-летнюю фигуристку Алину Горбачеву нашли живой
Пропавшая накануне в Москве 16-летняя фигуристка Алина Горбачева, чемпионка РФ среди юниоров, найдена живой. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на прокуратуру столицы.
Upd. (21.42): В прокуратуре рассказали, что «местонахождение <...> спортсменки установлено в кинотеатре одного из торговых центров», и отметили, что ее жизни ничего не угрожает. По информации Telegram-канала Baza, речь идет о ТЦ Crocus City Mall.
По словам представителя МВД России Ирины Волк, фигуристка была найдена сотрудниками полиции. При этом в Главном следственном управлении СКР по Москве уточнили, что в ближайшее время Горбачеву доставят в подразделение главка, чтобы установить обстоятельства ее отсутствия.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что вчера, 28 августа, Алина вышла с катка на «Чкалов Арене» и пошла в сторону Владимирской церкви. В последний раз камеры запечатлели девушку на Волоколамском шоссе у владения №67.
По факту исчезновения Горбачевой было возбуждено уголовное дело об убийстве. В экстренных службах утверждали, что, судя по всему, до исчезновения у девушки был конфликт с тренером.
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