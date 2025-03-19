Пропавшую школьницу из Ачинска нашли в соседнем городе

Пропавшая в Ачинске 15-летняя девушка найдена живой в городе Назарово. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram – канале.

«Сотрудники уголовного розыска обнаружили девочку в городе Назарово, в настоящее время ее доставляют в территориальный отдел полиции», – говорится в заявлении.

Как сообщает ТАСС, 18 марта днем девочка ушла из дома в Ачинске и не вернулась. Через пару часов отцу поступило видеосообщение в мессенджере от неизвестного, в котором дочь говорит о требовании выкупа в размере 500 тысяч рублей, который необходимо перевести на указанный банковский счет для ее освобождения. Было возбуждено уголовное дело о похищении несовершеннолетнего.