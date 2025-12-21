Пропавших в Самарской области детей нашли

В поселке Безенчук Самарской области найдены четверо детей, которые пропали в минувшую субботу. Об этом сообщает пресс‑служба регионального управления МВД в своем телеграм-канале. Подробности не разглашаются.

Речь идет о 10‑летнем мальчике и трех девочках в возрасте 11, 10 и 5 лет. Дети вышли на прогулку и к назначенному времени домой не вернулись. По данному факту следственные органы возбудили уголовное дело.

Правоохранители отмечают, что в отношении найденных детей противоправные действия не совершались.