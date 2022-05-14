Пропавший сутки назад в Казани подросток найден мертвым
Сообщение о пропаже в Казани 17-летнего подростка появилось накануне на официальной странице поискового отряда «Лиза Алерт» в соцсетях.
Как стало известно агентству, молодой человек родом из Марий Эл, некоторое время жил в Казани.
Накануне, по данным агентства, в подъезде у своей девушки он написал смс родным и близким, что любит их, разослал сообщения, а после кинул мобильник в почтовый ящик к девушке.
Подруга юноши нашла сотовый, стала волноваться и позвонила маме молодого человека. Женщина приехала и написала заявление в полицию.
Юношу нашли сегодня рано утром мертвым в лесу вблизи поселка Юдино. Он свел счеты с жизнью.