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Происшествия
14 мая 2022  13:45
Полина Шевчук

Пропавший сутки назад в Казани подросток найден мертвым

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Сообщение о пропаже в Казани 17-летнего подростка появилось накануне на официальной странице поискового отряда «Лиза Алерт» в соцсетях.

Как стало известно агентству, молодой человек родом из Марий Эл, некоторое время жил в Казани.

Накануне, по данным агентства, в подъезде у своей девушки он написал смс родным и близким, что любит их, разослал сообщения, а после кинул мобильник в почтовый ящик к девушке.

Подруга юноши нашла сотовый, стала волноваться и позвонила маме молодого человека. Женщина приехала и написала заявление в полицию.

Юношу нашли сегодня рано утром мертвым в лесу вблизи поселка Юдино. Он свел счеты с жизнью.

 

#суицид #пропал подросток
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