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Происшествия
16 ноября 2022  13:57
Полина Шевчук

Пропала заместитель губернатора Херсонской области Екатерина Губарева

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Заместитель главы администрации Херсонской области Екатерина Губарева пропала накануне вечером. Об этом сообщает ее супруг Павел Губарев в телеграм-канале.

По словам Павла, последний раз супруга выходила на связь накануне около половины пятого вечера. С того времени на связь не выходила. 

«Последнее место, где ее видели – здание правительства Херсонской области в Геническе. Попытки дозвониться Сальдо (Владимир Сальдо – врио губернатора региона – прим. ТИ), чтобы узнать местонахождение Екатерины, пока безрезультатны», – сообщает Павел Губарев в сообщении.
 

 

 

 

#Херсонская область
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