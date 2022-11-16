Пропала заместитель губернатора Херсонской области Екатерина Губарева

Заместитель главы администрации Херсонской области Екатерина Губарева пропала накануне вечером. Об этом сообщает ее супруг Павел Губарев в телеграм-канале.

По словам Павла, последний раз супруга выходила на связь накануне около половины пятого вечера. С того времени на связь не выходила.

«Последнее место, где ее видели – здание правительства Херсонской области в Геническе. Попытки дозвониться Сальдо (Владимир Сальдо – врио губернатора региона – прим. ТИ), чтобы узнать местонахождение Екатерины, пока безрезультатны», – сообщает Павел Губарев в сообщении.

