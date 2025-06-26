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Общество 26 июня 2025 12:23

Пропаганда наркотиков станет уголовно наказуема с сентября 2025 года

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Пропаганда наркотиков станет уголовно наказуема с сентября 2025 года
Анвар Каримов
Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

С сентября 2025 года пропаганда наркотиков в Интернете станет уголовно наказуема. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» напомнил начальник отдела Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Республике Татарстан Анвар Каримов.

«Борьба с пропагандой наркотиков — одно из приоритетных направлений государственной политики. Подтверждением этому является то, что с 1 сентября 2025 года устанавливается уголовная ответственность за пропаганду наркотиков, совершенную в сети Интернет (ст. 230.3 УК РФ). Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет», — сообщил Анвар Каримов.

На данный момент за подобные действия предусмотрено только административное наказание — штраф. Однако уже осенью реклама наркотиков станет уголовным преступлением.

#наркотики #пропаганда #уголовная ответственность
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