Пропаганда наркотиков станет уголовно наказуема с сентября 2025 года

Анвар Каримов

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

С сентября 2025 года пропаганда наркотиков в Интернете станет уголовно наказуема. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» напомнил начальник отдела Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Республике Татарстан Анвар Каримов.

«Борьба с пропагандой наркотиков — одно из приоритетных направлений государственной политики. Подтверждением этому является то, что с 1 сентября 2025 года устанавливается уголовная ответственность за пропаганду наркотиков, совершенную в сети Интернет (ст. 230.3 УК РФ). Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет», — сообщил Анвар Каримов.

На данный момент за подобные действия предусмотрено только административное наказание — штраф. Однако уже осенью реклама наркотиков станет уголовным преступлением.