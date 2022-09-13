Пропаганда чайлдфри: Волынец призвала «не тратить время» на рекламу приютов для животных

В России нужно перестать «тратить» эфирное время и баннеры на улицах на социальную рекламу, призывающую взять животных из приюта. По мнению детского омбудсмена в РТ Ирины Волынец, такие призывы — «завуалированная пропаганда чайлдфри», сообщает портал 116.RU.

По ее мнению, из-за подобных реклам в сознании молодых людей происходит подмена понятий, и вместо того, чтобы завести семью и детей, люди посвящают себя заботе о животных.

«Вот представьте, на кого направлена эта реклама? Она направлена на всех абсолютно людей, которые перемещаются по улице. У нас есть более важные проблемы, и я не понимаю, почему время тратится на рекламу того, что нужно взять животных из приюта. Но при этом мы не видим плакатов, где изображена счастливая многодетная семья, где написано, что семья — это лучшее место на свете», — заявила уполномоченный по правам ребенка в РТ.

Волынец полагает, что заводить домашних животных нужно только тогда, когда у человека уже есть семья и дети. В пример она приводит себя — у нее есть четверо детей, для которых они с супругом завели собаку, кошку, птицу и даже крысу.

«Вы обращали внимание, как называют сейчас домашних животных? Многие обращаются к ним „мой мальчик“, „моя девочка“, „сыночек“, „доченька“ и так далее. Это разве не подмена понятий? Как собаку можно назвать „сынок“ или „доченька“? Или кошку?» — заметила чиновница.