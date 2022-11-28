В Казани отгремел концерт оперной дивы Альбины Шагимуратовой

На главной сцене БКЗ имени Салиха Сайдашева выступила оперная дива, покорившая весь мир, заслуженная артистка России и Татарстана Альбина Шагимуратова. В этот вечер гости услышали в ее исполнении пронзительные романсы Глинки, Рахманинова, Листа и других гениев классической музыки.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В сопровождении концертмейстера Елизаветы Дмитриевой Альбина исполнила романсы отца русской национальной оперы Михаила Глинки. Открылся концертный вечер шедевром романсовой лирики, одним из лучших произведений начала XIX века «Я помню чудное мгновение». Затем последовали лирические сочинения «Люблю тебя, милая роза» и «Адель».

Каждый выход оперной дивы сопровождался бурными овациями, однако особенно сильное впечатление произвело вокальное творчество композитора Николая Римского-Корсакова. Альбина Шагимуратова исполнила хорошо знакомый ценителям классической музыки романс «Пленившись розой, соловей».

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

На мгновение зал затих, однако не прошло и пары секунд, как публика разразилась громом аплодисментов и выкриками «браво». Не дав зрителям и возможности «отдышаться», певица исполнила «Звонче жаворонка пенье».

Во втором отделении прозвучали два глубоких и чувственных сонета Петрарки: «Нет мира для меня» и «Нередко видим ангельскую внешность». Среди обширного наследия величайшего пианиста, венгро-немецкого композитора Ференца Листа сонеты Петрарки занимают особое место, ведь то, что второму удалось выразить в слове, первый воплотил в звуке.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Далее на сцене прозвучали три песни великого автрийского композитора Густава Малера, написанные на слова Фридриха Рюккерта. Второе отделение концерта было отдано композитору Сергею Рахманинову. Вершиной музыкального вечера стал романс «Не пой, красавица, при мне».

Отметим, что оперная дива обладает редчайшим по диапазону и звучанию голосом – колоратурным сопрано. Творческая биография певицы тесно связана с Казанью – она обучалась у знаменитого педагога – народной артистки России и Татарстана Зили Сунгатуллиной.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

На протяжении нескольких лет имя Альбины Шагимуратовой входит в число самых перспективных и ярких сопрано мира. После победы на XIII Конкурсе Петра Чайковского она поет в Зальцбурге и Ковент-Гардене, в Метрополитен и Ла Скала. Помимо этого, ее гастрольный тур также проходят по всем городам России, в том числе в Москве, Санкт-Петербурге и Казани.

В 2019 году Альбина Шагимуратова возглавила жюри Международного конкурса вокалистов имени Михаила Глинки, а также является его художественным руководителем, приняла участие в работе жюри Международного конкурса имени Петра Чайковского.