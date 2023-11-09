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Руc Тат
Происшествия 9 ноября 2023 14:11

Проникновение в казанскую школу неизвестного оказалось учениями силовиков

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Сегодня казанцев испугали большое количество полицейских, пожарных и росгвардейцев, которые собрались возле школы №115 в Авиастроительном районе. В социальных сетях тут же начали говорить о том, что в образовательное учреждение проник неизвестный.

Как стало известно «Татар-информу», причиной переполоха стали учения правоохранительных органов. Силовиками отрабатывается межведомственное взаимодействие на случай возникновения ЧС и различного рода происшествий.

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