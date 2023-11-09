Проникновение в казанскую школу неизвестного оказалось учениями силовиков

Сегодня казанцев испугали большое количество полицейских, пожарных и росгвардейцев, которые собрались возле школы №115 в Авиастроительном районе. В социальных сетях тут же начали говорить о том, что в образовательное учреждение проник неизвестный.

Как стало известно «Татар-информу», причиной переполоха стали учения правоохранительных органов. Силовиками отрабатывается межведомственное взаимодействие на случай возникновения ЧС и различного рода происшествий.