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Проникновение в казанскую школу неизвестного оказалось учениями силовиков
Сегодня казанцев испугали большое количество полицейских, пожарных и росгвардейцев, которые собрались возле школы №115 в Авиастроительном районе. В социальных сетях тут же начали говорить о том, что в образовательное учреждение проник неизвестный.
Как стало известно «Татар-информу», причиной переполоха стали учения правоохранительных органов. Силовиками отрабатывается межведомственное взаимодействие на случай возникновения ЧС и различного рода происшествий.
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