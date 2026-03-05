«Прониклись татарской культурой»: VK Fest второй год подряд пройдет в Казани

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

VK Fest снова едет в Казань. Фестиваль пройдет 7 июня так же на площадке у «Чаши». Анонс состоялся сегодня на набережной у Центра семьи «Казан»: в знак старта события фасад здания и фонари подсветили цветами бренда. Мероприятие сопровождалось музыкой и лазерным шоу.

В прошлом году VK Fest в Казани собрал 20 тыс. человек, а билеты разлетелись за два дня до старта, отметили организаторы. В этом году обещают расширить территорию и принять еще больше гостей.

Почему выбор снова пал на Казань? Руководитель фестиваля Зоя Новикова объяснила это любовью к локации и желанием интегрировать местный колорит:

«Мы действительно находим Казань уникальной. Это набережная, это «Чаша» – особенное место для города. Ни один объект еще не вдохновлял нас на такие перфомансы. Мы благодарны администрации, что нам дают возможность создавать наши скромные хулиганства. Фестиваль – это всегда про то, чтобы позволить себе чуть больше, чем обычно», – заметила организатор.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Программный директор Злата Колотвина добавила, что в этом году будет сделан упор на погружение в татарскую культуру. В прошлом году на фестивале работала отдельная национальная сцена и выступал Элвин Грей – теперь эту линию усилят.

«Мы постарались за год отсутствия проникнуться татарской культурой – будет много нового для нас. Ваши традиции мы переосмыслим фестивальным языком. Это будет увлекательное путешествие в новый опыт – и для нас, и для зрителей», – отметила она.

Имена хедлайнеров пока держат в секрете, но интригу подогревают. На вопрос, кого ждать на сцене, руководитель фестиваля ответила с улыбкой: «Мы удивим классным выступлением. В прошлом году классным было выступление рэпера Баста. В этот год точно не будет хуже – лучше будет все».

Помимо музыки, организаторы анонсировали интерактивные зоны, а также пригласили к участию местный бизнес, университеты и творческие мастерские – заявки принимаются в сообществе фестиваля. Кроме того, открыт набор волонтеров.

Видео: © Чулпан Шакирова / «Татар-информ»