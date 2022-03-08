«Проникаемся возвышенными чувствами»: Минниханов поздравил женщин Татарстана с 8 Марта

Президент Татарстана Рустам Минниханов обратился к жительницам республики по случаю Международного женского дня.

«Этот замечательный праздник приходит к нам с первыми лучами ласкового весеннего солнца и звонкой капелью, согревая уставшие от зимней стужи сердца и вдохновляя мужчин на благородные поступки во имя милых и прекрасных дам. Всякий раз, готовясь к Международному женскому дню, мы проникаемся возвышенными чувствами к нашим дорогим и любимым бабушкам, матерям, женам, сестрам, дочерям.

Женщина – это целый мир, в котором всегда есть место для нежности, любви и красоты, высоких материнских чувств, рачительного отношения к домашнему очагу, трогательного участия в жизни родных и близких. Сама природа, не скупясь, наградила вас лучшими качествами, которыми вы щедро делитесь с окружающими. Добрая, заботливая мама дарит нам жизнь, прививая с младых ногтей любовь и уважение к родному языку, уютному дому, обычаям и традициям предков.

Наши женщины успешны и талантливы во всем. Великая страна по праву гордится победами своих великолепных спортсменок, одержанными на прошедших недавно XXIV Зимних Олимпийских играх в Пекине. С особым волнением все мы „болели“ за нашу юную фигуристку – уроженку Казани Камилу Валиеву, которую, по моему глубокому убеждению, ждет блестящее спортивное будущее.

С огромным уважением и признательностью мы относимся к нашим женщинам – медицинским и социальным работникам, воспитателям и учителям, которые, отражая атаки коварной пандемии, наравне с мужчинами, стоят на страже здоровья граждан, в непростых условиях оказывают помощь населению, занимаются образованием молодого поколения татарстанцев.

С особым трепетом и сыновьим почтением хочу поздравить с Международным женским днем наших героических женщин-ветеранов, вынесших на своих хрупких плечах тяжесть самой страшной войны в истории человечества, участвовавших в послевоенном возрождении страны и строительстве новой жизни. Вы всегда будете служить для нас примером стойкости, верности и патриотизма.

Пусть же этот светлый, жизнеутверждающий праздник принесет всем вам, дорогие женщины, как можно больше радости, позитивного настроения, вселит в вас оптимизм и уверенность в завтрашнем дне!» – говорится в тексте обращения.