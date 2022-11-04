«Пронесли великую правду»: Минниханов поздравил татарстанцев с Днем народного единства

Много веков назад наши предки – представители разных сословий, национальностей и вероисповеданий – объединились перед лицом угрозы суверенитету и целостности Отчизны, изгнали захватчиков и справились с внутренней смутой. Любовь к Родине, отвага, сплоченность, самопожертвование, стремление к свободе и справедливости – вот те высокие человеческие и гражданские качества, которые помогли нашему народу сохранить государство и одержать победу. Такие слова привел Президент Татарстана Рустам Минниханов по случаю Дня народного единства.

«Все это в высшей степени актуально и сегодня, когда наша страна подвергается беспрецедентному давлению извне и испытывается на прочность в открытом бескомпромиссном противостоянии. Но слава предков и наша общая воля, присущие народу России вера, целеустремленность и выдержка укрепляют нас в стремлении противостоять любым вызовам современности.

Наш древний край – татарстанская земля, чьи сыны в Смутное время влились в народное ополчение Минина и Пожарского, и по сей день является одним из форпостов российской государственности, примером межнационального и межрелигиозного мира и согласия. Показательно, что именно Казанская икона Божией Матери стала главным духовным символом освобождения Москвы от интервентов. Через века мы пронесли великую правду, наш гордый призыв ко всем людям доброй воли – до конца быть верным своей Отчизне, своему языку, культуре и традициям предков.

Особое звучание День народного единства приобретает в Год культурного наследия народов России, который придал важнейшее значение вопросам сохранения этнокультурного многообразия и культурной самобытности всех народов и этнических общностей нашей страны. Призван сохранить преемственность этой миссии и объявленный в Татарстане 2023 год как Год национальных культур и традиций.

Только бережно храня и развивая наше национальное и религиозное многообразие, свою культурную идентичность, мы сможем сохранить единство российского народа и созданного им великого государства.

Уверен, что празднование Дня народного единства будет способствовать укреплению гражданственности и патриотизма, сплоченности многонационального народа, сохранит веру в собственные силы и любовь к своему Отечеству», – говорится в тексте поздравления.