«PROНаука» в КФУ будет посвящена искусственному интеллекту и нейросетям

В Казанском федеральном университете 25 марта пройдет XIV серия научно-популярного проекта «PROНаука в КФУ» под названием «Техноночь». Мероприятие будет посвящено современным технологиям, искусственному интеллекту и нейросетям, сообщает пресс-служба КФУ.

«В этот раз, впервые за два года, мероприятие пройдет в традиционном офлайн-формате. Приглашенные лекторы, а также ученые и преподаватели КФУ прочитают научно-популярные лекции», – отметили в пресс-службе.

Так, заместитель руководителя Центра компетенций НТИ по новым и мобильным источникам энергии по коммуникации при Институте проблем химической физики Российской академии наук Алексей Паевский расскажет, возможно ли читать мысли человека и провести протезирование мозга. Российский писатель, лауреат премий «Лицей» и «Звездный билет» Булат Ханов откроет секрет, каким видят будущее писатели.

В течение всего вечера будут работать площадки с интерактивами. Зрители смогут увидеть опыты и эксперименты, принять участие в конкурсах, викторинах и мастер-классах. К примеру, можно будет пройти квест «Алиса, что такое химия?», а также узнать, как создаются мультикоптеры, прогуляться по виртуальным выставкам музеев.

«PROНаука в КФУ» – научно-популярный проект Казанского федерального университета, который реализуется с 2016 года. Участие в мероприятии бесплатное, но необходима регистрация на сайте проекта.