Промышленный кластер РТ и казахстанский «Атырау» подписали соглашение о сотрудничестве

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В Казани состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между промышленным кластером Татарстана и АО «Социально-предпринимательская корпорация "Атырау"».

«С Казахстаном на сегодняшний день подписано 11 соглашений о сотрудничестве, сегодня появится двенадцатое. Мы познакомим предприятия с преимуществами особых экономических зон и технопарков Татарстана», - отметил председатель правления машиностроительного кластера РТ Сергей Майоров.

Напомним, что сегодня в Казани состоялся бизнес-форум с участием акима Атырауской области Казахстана Серика Шакпенова.