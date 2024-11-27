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Промышленный альпинист упал с высоты на производстве в Зеленодольске и погиб
Промышленный альпинист упал с высоты на производстве в Татарстане и погиб.
Несчастный случай произошел накануне утром на территории одного из предприятий Зеленодольска.
При выполнении строительных работ промышленный альпинист оступился и упал с высоты четырех метров. В результате падения 37-летний мужчина получил тяжелые травмы и скончался.
Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности, повлекшее смерть человека по неосторожности». Прокуратура организовала проверку.
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