Промпредприятия Татарстана за 10 месяцев отгрузили продукцию на 3,7 трлн рублей

Промышленные предприятия Татарстана в январе-октябре 2022 года отгрузили продукцию на 3,7 трлн рублей, что на 17,1% больше, чем годом ранее, следует из данных Татарстанстата.

Из них более 2,6 трлн рублей или 71% приходится на обрабатывающие производства, 897 млрд рублей или 24% – на добычу полезных ископаемых, еще 4% или 130 млрд рублей – на «Обеспечение электрической энергией, газом и паром», а оставшиеся 47 млрд рублей или 1% приходятся на «Водоснабжение; водоотведение, организацию сбора и утилизацию отходов, деятельность по ликвидации загрязнений».

При этом, добыча полезных ископаемых выросла на 8,7%, обрабатывающие производства показали рост на 21,5%.

Если рассматривать каждую отрасль отдельно, то в добыче полезных ископаемых основную часть занимает добыча нефти и природного газа – отрасль отгрузила продукции на 797 млрд рублей (рост на 10 месяцев на 6,1%). Еще 98 млрд рублей составили услуги в области добычи ресурсов, что на 38% больше, чем годом ранее, а оставшиеся 1,6 млрд рублей приходятся на добычу прочих полезных ископаемых и здесь наблюдается снижение на 40% по сравнению с прошлым годом.

В обрабатывающих производствах учитываются 22 отрасли, однако наибольшую долю занимают всего пять: производство кокса и нефтепродуктов, резиновых и пластмассовых изделий, химических веществ и продуктов, автотранспортных средств прицепов и полуприцепов, а также пищевых продуктов.

Производство кокса и нефтепродуктов продемонстрировало наибольший рост – на 43%. Продукции по этому сегменту отгрузили на 920 млрд рублей. Сегмент «производство резиновых и пластмассовых изделий» вырос на 31% по сравнению с прошлогодними показателями – до 175 млрд рублей, производство химических веществ и химических продуктов увеличилось на 20% – до 468 млрд рублей, пищевых продуктов – тоже на 20%, до 229 млрд рублей.

А вот производство автотранспортных средств прицепов и полуприцепов за указанный срок показало снижение на 14% по сравнению с прошлогодними показателями. Всего за январь-октябрь по этому сегменту отгрузили продукции на 292,3 млрд рублей.

В сегменте «Обеспечение электрической энергией, газом и паром» рост продемонстрировали оба показателя: производство, передача и распределение электроэнергии выросло на 2,6% – до 73,5 млрд рублей, а производство, передача и распределение пара и горячей воды увеличилось на 3,4% – до 42,5 млрд рублей.