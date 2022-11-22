Промышленные парки Татарстана с начала года привлекли 88 новых резидентов

Промышленные парки Татарстана за первые девять месяцев этого года пополнились почти 88 новыми резидентами. Всего же, по итогам трех кварталов 2022 года, в 100 промышленных парках республики количество резидентов превысило 1,5 тыс. единиц, сообщает пресс-служба Минэкономики Татарстана.

Средняя численность работников предприятий-резидентов промпарков, по данным ведомства, составила свыше 52 тыс. человек, что на 24% больше, чем годом ранее.

Положительную динамику также демонстрирует хозяйственная деятельность резидентов – их оборот по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился на 3,9% до 263,3 млрд рублей.