Промышленные кластеры предложили Путину перейти на новый принцип работы экономики

В преддверии Прямой линии с Президентом РФ Владимиром Путиным, Деловое объединение кластеров России, основанное Промышленным кластером РТ, обратилось к российскому лидеру с предложением возобновить исполнение программы перехода на кластерную модель экономики.

«Основываясь на мировом опыте использования кластерной модели в развитии экономики, считаем ее одной из самых эффективных для современной России, так как она максимально способствует интеграции усилий государства, науки и бизнеса для достижения глобальных экономических целей и технологического лидерства», - говорит об инициативе председатель правления Делового объединения кластеров России, председатель правления Промышленного кластера Татарстана, советник министра промышленности и торговли РТ Сергей Майоров.

Работы по программе были начаты еще в мае 2018 года. Их итогом стала Дорожная карта, участие в разработке которой принимал и нынешний заместитель Премьер-министра Татарстана – министр промышленности и торговли РТ Олег Коробченко. В 2020 году планировалось подписание соглашений о создании ключевых инновационных кластеров в приоритетных отраслях, однако из-за пандемии коронавируса, идея была вынужденно отложена.

Деловое объединение кластеров России является самой крупной организацией участников кластерного развития экономики страны. Под эгидой общества, консолидируются более 1500 предприятий из 61 региона России, включая Промкластер РТ, и 17 зарубежных стран. В состав Наблюдательного совета, который определяет стратегию развития объединения, входят региональные отраслевые министры, включая О.В.Коробченко, и депутаты Государственной Думы.