Промышленность РТ привлекла в республику 2 млрд госсубсидий и льготного финансирования

Промышленный кластер Татарстана привлек в республику 2 млрд рублей госсубсидий и льготного финансирования, сообщает пресс-служба Министерства промышленности и торговли РТ.

Отметим, что в декабре прошлого года Машиностроительный кластер был переименован в Промышленный кластер РТ как единую управляющую компанию. С 1 января этого года его члены смогут претендовать на меры поддержки от государства. Всего в состав входят 206 предприятий из 20 регионов России, а также Германии, Турции, ОАЭ.

«Ежегодно на предприятия кластера привлекается около 2 млрд рублей государственных субсидий и льготного финансирования. За 5 лет предприятия кластера получили около 10 млрд государственных субсидий и льготного финансирования», – отметила руководитель Агентства инвестиционного развития РТ Талия Минуллина.

​​Напомним, что работа над Стратегией развития промышленности РТ началась в прошлом году, ее планируется завершить в I квартале 2023 года.

«Через тесное взаимодействие государства, бизнеса и науки мы должны стремиться создавать инновационные ​ продукты, которые могли бы достойно конкурировать с ведущими мировыми образцами. Поэтому каждому руководителю отраслевого комитета необходимо разработать стратегию по своему направлению», – поставил задачу заместитель Премьер-министра – министр промышленности и торговли РТ Олег Коробченко.