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Общество
23 января 2023  10:56

Промышленность, IT, образование: названы лучшие направления трудоустройства в 2023 году

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В текущем году рынок труда республики и Казани продолжит адаптироваться к новым экономическим условиям. Наиболее перспективными в плане трудоустройства будут сферы промышленности, IT-технологий, науки и образования. Такие данные на деловом понедельнике озвучил директор Центра занятости населения Казани Тимур Муллин.

Он также назвал сферы труда, которые сильнее других ощутили экономические изменения 2022 года. 

«Анализ банка вакансий по сравнению с 2021 годом показал, что наиболее ощутимые изменения затронули туризм и гостиничный бизнес (минус 55%), строительство (минус 51%), транспорт и логистику (минус 23%), здравоохранение (минус 6%) и торговлю (минус 5%)», – отметил докладчик.

Вместе с тем рост числа вакансий наблюдается в промышленности (+15%), сфере IT (+9%), науке и технике (+2%),  образовании и культуре (+4%).

«По прогнозу на 2023 год, потребность в этих отраслях сохранится и продолжит расти», – заключил Тимур Муллин.

#Деловой понедельник #трудоустройство #рынок труда
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