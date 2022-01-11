Промышленное производство в Татарстане за 11 месяцев прошлого года выросло на 8%

Промышленное производство Татарстана в период январь-ноябрь прошедшего года увеличилось на 8% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Информацию об этом опубликовал Татарстанстат.

Добыча нефти и газа в своем сегменте за 11 месяцев выросла на 5,2%, при этом вся добыча полезных ископаемых увеличилась на 3,6%.

Обрабатывающие предприятия в республике увеличили производство на 10,2%. При этом индекс производства химических веществ и продуктов равняется 107,8, а производства кокса и нефтепродуктов 108,5. Производство автотранспортных средств увеличилось на 34%. Помимо этого, в 1,3 раза увеличилось производство электрического оборудования.

В сегменте «Обеспечение электроэнергией, газом и паром» показатель увеличился на 10,6%, а в «Водоснабжении; водоотведении, организации сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений» на 54,5%.