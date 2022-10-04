Промышленное производство в Татарстане за 8 месяцев выросло на 9%

Показатели промышленного производства в Татарстане в январе-августе этого года оказались на 9,3% больше, чем годом ранее, сообщает Татарстанстат.

Наибольший рост продемонстрировали обрабатывающие производства и сфера добычи полезных ископаемых – их показатели увеличились на 12% и 6% соответственно. Кроме того, на 0,3% вырос сегмент «Водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений». При этом энергетический сектор снизил объемы производства на 0,2%.

Стоит отметить, что в августе этого года индекс промпроизводства оказался на 5,8% выше, чем в аналогичный месяц прошлого года. При этом добыча полезных ископаемых на 4,9% выше, чем в прошлом году, а показатели обрабатывающих производств – на 7%.

Несмотря на рост общих показателей, обеспечение электроэнергией, газом и паром в августе этого года на 4,8% меньше, чем в аналогичный месяц прошлого года, а сегмент «Водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» уменьшился на 2,8%.