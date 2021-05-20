Промышленники России обсудили передовые разработки и инновации в Казани

В рамках III международного салона спецтранспорта «ИНТЕРПОЛИТЕХ: SpecTransExpo-2021» состоялось заседание Комиссии Российского союза промышленников и предпринимателей по оборонно-промышленному комплексу «Научно-технические разработки и их использование в диверсификационных проектах предприятий ОПК». Об этом сообщает пресс-служба Минпромторга РТ.



В ходе заседания обсуждались планы по диверсификации производства в российских организациях оборонно-промышленного комплекса. Как отметил заместитель Премьер-министра РТ — министр промышленности и торговли РТ Альберт Каримов, в Татарстане 27 крупных и средних предприятий, входящих в состав оборонно-промышленного комплекса России и функционирующих в сфере: производства боеприпасов, спецхимии, авиастроения, судостроения и радиоэлектроники.



В соответствии с поручением президента России Владимира Путина ряд предприятий оборонно-промышленного комплекса Татарстана уже по итогам прошлого года достигли порогового значения доли гражданской продукции в общем объеме производства, установленного на 2020 год — 17%. Лидерами являются Казанский завод «Электроприбор», Казанский вертолетный завод и предприятие «ПОЗИС».



Вместе с тем отдельные производства оборонно-промышленного комплекса республики почти всю продукцию изготавливают в рамках гособоронзаказа. Это связано, в основном, со спецификой отрасли и размером гособоронзаказа, несопоставимым с объемом закупок гражданской продукции, отметили в пресс-службе.



Говоря об успешных проектах предприятий по диверсификации, Альберт Каримов отметил Зеленодольский завод имени А.М. Горького, который реализовал проект по строительству первого в России пассажирского прогулочного судна «Чайка», работающего на сжиженном природном газе.

Предприятие «ПОЗИС» уверенно осваивает и выпускает новые высокотехнологичные образцы бытовой и медицинской холодильной техники и наращивает объем производства. Завод планирует удвоить выпуск холодильной техники к 2025 году — до 600 тыс. единиц ежегодно.



«Правительством Республики Татарстан на регулярной основе ведется мониторинг хода работ по диверсификации производств, основные проблемы выносятся на самый высокий уровень. Уверен, что, продолжив эффективное взаимодействие с федеральным центром, мы сможем выполнить эти задачи качественно и в срок», – подытожил Каримов.