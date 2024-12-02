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Промышленная отрасль стала самой травмоопасной в Казани в 2024 году
Промышленная отрасль стала самой травмоопасной в Казани за 10 месяцев 2024 года. Об этом сообщил заместитель руководителя исполкома города Ильдар Шакиров на деловом понедельнике.
По его словам, всего на предприятиях Казани за январь-октябрь произошло 28 несчастных случаев. При этом на промышленность приходится более половины всех случаев – 15.
«За 10 месяцев поступило 50 уведомлений о несчастных случаях, произошедших на территории Казани. Представители исполкома участвовали в расследовании каждого случая. Во время расследования 28 случаев были производственными, в том числе 22 с тяжелыми последствиями, 6 — со смертельным исходом», — поделился Шакиров.
Он добавил, что оставшиеся 22 уведомления связаны с резким ухудшением состояния здоровья работников, не связанные с производственными процессами.
В свою очередь, мэр Казани Ильсур Метшин подчеркнул, что охрана труда – это одна из главных задач любого руководителя производства, где есть хотя бы минимальный риск для здоровья.
«Мы поставили перед собой амбициозную задачу — стать одними из лучших городов-работодателей. Без решения этих вопросов нам не достичь этой цели», — заключил Метшин.
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