«Снижение не происходит»: на поддержку бизнеса в РТ в 2023 году направят 1,4 млрд рублей

Законопроект о бюджете Татарстана на 2023 год начали обсуждать в комитетах Госсовета РТ. Первыми главный финансовый документ рассмотрели депутаты Комитета по экономике, инвестициям и предпринимательству.

Депутаты Комитета по экономике, инвестициям и предпринимательству первыми рассмотрели законопроект о бюджете Татарстана на 2023 год Фото: gossov.tatarstan.ru

«Безвозмездные поступления от федерального бюджета учтены в сумме 51,9 млрд рублей»

На заседании парламентского комитета замминистра финансов Татарстана Алла Анфимова рассказала, что доходы консолидированного бюджета на 2023 год прогнозируются в объеме 394,4 млрд рублей, расходы – 421,5 млрд рублей, с дефицитом в 27,1 млрд рублей. Бюджет республики на следующий год по доходам сверстан в сумме 333,9 млрд рублей, по расходам – 361 млрд рублей. Дефицит составит 27,1 млрд рублей.

Поступление налога на доходы физических лиц в консолидированный бюджет запланировано в размере 116,8 млрд рублей, в бюджет – 81,9 млрд рублей. Ожидается, что акцизы в консолидированный бюджет поступят в объеме 37,9 млрд рублей, в бюджет – 36,6 млрд рублей.

Неналоговые доходы консолидированного бюджета прогнозируются в сумме 11,2 млрд рублей, бюджета республики – 6,1 млрд рублей.

«Безвозмездные поступления от федерального бюджета в проекте бюджета Татарстана учтены на 2023 год в сумме 51,9 млрд рублей. Из общего объема федеральных средств субсидии составляют 28,2 млрд рублей, субвенции – 4,9 млрд рублей», – сообщила Анфимова.

Она добавила, что на реализацию национальных проектов в следующем году планируется направить 23,8 млрд рублей.

Алла Анфимова рассказала, что доходы консолидированного бюджета на 2023 год прогнозируются в объеме 394,4 млрд рублей, расходы – 421,5 млрд рублей Фото: gossov.tatarstan.ru

«Снижения финансирования на поддержку МСП не происходит»

Выслушав доклад представителя Минфина, парламентарии поинтересовались, какая поддержка будет оказана малому и среднему предпринимательству. Алла Анфимова ответила, что на эти цели в бюджете Татарстана заложили более 1,4 млрд рублей.

«На поддержку малого и среднего предпринимательства на 2023 год предусмотрено 1 млрд 432 млн рублей, в том числе 232 млн рублей – средства из федерального бюджета. То есть снижения финансирования по сравнению 2022 годом не происходит», – сказала докладчик.

Анфимова уточнила, что федеральное финансирование остается на уровне прошлого года, а республиканское увеличено на 200 млн рублей. Эти средства запланированы на займы и поручительства.

Кроме того, в бюджете на следующий год учтены субсидии управляющим компаниям особой экономической зоны на возмещение части затрат, связанных с уплатой налога на имущество организаций, в объеме 131,3 млн рублей.

На субсидии для возмещения части производственных затрат организациям оборонно-промышленного комплекса, производящим холодильники, морозильники, медицинское холодильное оборудование, предусмотрено 30,4 млн рублей. На создание и развитие индустриальных промышленных парков и промплощадок муниципального уровня на территории республики направят 13,9 млрд рублей.

Олег Пелевин рассказал, что, согласно прогнозу, валовой региональный продукт республики в 2023 году составит 100,8% в сопоставимых ценах к предыдущему году Фото: gossov.tatarstan.ru

«Важно сохранить инвестиционную активность промышленных предприятий»

Обсуждение бюджета на заседаниях парламентских комитетов не обходится без рассмотрения прогноза социально-экономического развития Татарстана. По этому вопросу с докладом выступил первый заместитель министра экономики Олег Пелевин.

Он рассказал, что, согласно прогнозу, валовой региональный продукт республики в 2023 году составит 100,8% в сопоставимых ценах к предыдущему году, что на 2,3% ниже значения прогнозных показателей. Номинальный объем ВРП составит 3 трлн 869,6 млрд рублей.

Индекс промышленного производства прогнозируется на уровне 100,7% к предыдущему году. Объем промышленного производства составит 4 трлн 559,9 млрд рублей, а объем инвестиций в основной капитал – 782,7 млрд рублей, что на 29,1 млрд рублей ниже предыдущего варианта прогноза.

«Важным фактором обеспечения выполнения прогнозных показателей является сохранение уровня инвестиционной активности промышленных предприятий, реализация инвестиционных проектов, ввод новых производственных мощностей, максимально используя федеральные меры поддержки стимулирования инвестиций», – подчеркнул Пелевин.

Он заметил, что одной из таких мер поддержки является соглашение о защите и поощрении капиталовложений. В частности, гарантируются прозрачные долгосрочные условия, стабильность и предсказуемость инвестирования, предусматривается возмещение затрат на инфраструктуру.

«Наряду с созданием благоприятных условий для ведения бизнеса важно использовать существующие меры поддержки для стимулирования инвестиций. В июне этого года подписаны федеральные законы, направленные на перезапуск механизма защиты и поощрений капиталовложений. После заключения соглашения инвестор, реализующий проект, получит стабилизационную оговорку по налогам, имеет право на возмещение своих расходов на инфраструктуру, будет защищен от изменений условий отдельных договоров», – пояснил первый заместитель министра экономики.

На это заявление отреагировал депутат Марат Галеев: «Федеральное Правительство наконец подписало постановление по соглашению о защите и поощрении капиталовложений. Нам ведь и на республиканском уровне нужно соответствующие постановления Правительства принять. Когда они будут приняты?»

«Ряд постановлений Правительства уже приняты, в настоящее время на завершающем этапе находится остальная часть», – сообщил Пелевин.

Обсуждение бюджета на заседаниях парламентских комитетов не обходится без рассмотрения прогноза социально-экономического развития Татарстана Фото: gossov.tatarstan.ru

«Для промышленности сейчас самые лучшие времена – нет конкуренции, но есть сбыт»

Олег Пелевин не обошел вниманием разработанный Минпромторгом России механизм новой льготной программы кредитования для производственных предприятий – промышленную ипотеку.

Для инновационных технологических компаний ставка составит 3%, для других заемщиков ­– 5%. «Эта программа позволит бизнесу в более короткие сроки запустить свои производства и начать выпуск продукции», – подчеркнул он.

Как рассказал после заседания журналистам министр промышленности и торговли Олег Коробченко, в Татарстане много желающих заявиться на промышленную ипотеку.

«Когда ввели гражданскую ипотеку, началось колоссальное строительство, люди получили возможность покупать жилье, рабочие начали строить, началось производство строительных материалов. Здесь помимо того, что мы строим здания, мы даем возможность людям размещать свои производства», – пояснил он.

По мнению министра, должна быть некая управляющая компания, которая будет заниматься строительством и затем продажей. «Нужно строить большие площади. Это должен быть парк зданий. Для промышленности сейчас самые лучшие времена – нет конкуренции, но есть сбыт. Мы должны помочь нашим промышленникам развить все то, чего у нас нет. Главное, чтобы это было хорошего качества и по доступной цене», – подчеркнул он.