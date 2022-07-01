Промсвязьбанк открыл первое отделение в Запорожской области

Первое отделение Промсвязьбанка (ПСБ) открылось в Мелитополе. Жителям города оказывают полный спектр банковских услуг. Об этом сообщил глава временной администрации Запорожской области Евгений Балицкий в своем телеграм-канале.

«В Запорожской области начал работать один из крупнейших федеральных госбанков России - ПСБ. Первое отделение ПСБ в Мелитополе уже открылось», - написал Балицкий.

Он уточнил, что банк предоставляет населению все виды банковских услуг - выпуск карт, снятие денег в банкоматах, открытие депозитов и расчетных счетов, а также обмен валюты.

«До конца года ПСБ откроет новые отделения и запустит потребительские кредиты, ипотеку, зарплатные проекты и кредиты для бизнеса», - подчеркнул руководитель администрации.

Ранее в Запорожской и Херсонской областях начал работу и «МРБ-банк», который занял нишу ушедших украинских банков.

21 февраля Президент России Владимир Путин подписал указ о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик. 24 февраля он объявил о начале специальной военной операции на Украине. В настоящее время Херсонская область полностью находится под контролем российских сил, а Запорожская – частично.