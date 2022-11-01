Промпроизводство в Татарстане за 9 месяцев выросло на 8,5%

Объем промышленного производства в январе-сентябре 2022 года вырос на 8,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил Татарстанстат.

Увеличились объемы производства в сырьевом секторе – на 5,9% и обрабатывающей промышленности – на 10,7%. Показатель промпроизводства в сентябре вырос на 2,1% к уровню того же месяца в прошлом году.

«Позитивную динамику показали три сектора экономики из четырех, учитываемых при расчете индекса промышленного производства», – отмечается в пресс-релизе.

Так, добыча полезных ископаемых увеличилась на 5,5% по сравнению с сентябрем 2021 года, в том числе нефти и газа – на 3,2%, обрабатывающие производства приросли на 0,3%, энергетический сектор – на 2,1%.

Наибольший рост выпуска продукции отмечен в сегментах «производство компьютеров, электронных и оптических изделий» – больше в 1,7 раза, «выпуск лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях» – в 1,5 раза, «ремонт и монтаж машин и оборудования» – на 37,6%, металлургическое производство – на 33%, производство бумаги и бумажных изделий – на 27,1%, производство электрического оборудования – на 16,7%.