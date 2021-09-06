Промпроизводство в Татарстане за 7 месяцев выросло на 3,6%

Индекс промышленного производства в Татарстане в январе-июле составил 103,6%, следует из данных Татарстанстата.

Предприятия и организации в республике за 7 месяцев отгрузили товары и оказали услуги на 2,137 трлн рублей.

Агропромышленный сектор произвел продукцию на 121,2 млрд рублей — на 5,8% меньше, чем годом ранее в сопоставимых ценах.

Грузооборот автотранспорта, за исключением субъектов малого предпринимательства, вырос на 20,7% — почти до 6 млрд тонн тонно-километров.

Оборот розничной торговли вырос на 9,6% в сопоставимых ценах — до 601,3 млрд рублей.

Населению оказаны платные услуги на 164,6 млрд рублей — на 12,7% больше, чем годом ранее.