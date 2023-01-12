Промпроизводство в Татарстане за 11 месяцев 2022 года выросло на 7%

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Объемы промышленного производства в Татарстане за первые 11 месяцев 2022 года увеличились на 7% по сравнению с январем-ноябрем 2021-го, следует из данных Татарстанстата. Предприятия и организации отгрузили товары собственного производства и выполнили услуги на сумму свыше 4 трлн рублей.

Наибольший рост продемонстрировали сфера добычи полезных ископаемых и обрабатывающие производства – их показатели увеличились на 8,3% и 5,8% соответственно. Кроме того, на 1,6% выросло обеспечение электроэнергией, газом и паром.

При этом сегмент «Водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» снизился на 3,6% по сравнению с прошлогодними показателями.

Стоит отметить, что в ноябре прошлого года объемы промышленного производства снизились на 0,2% по сравнению с 2021 годом. При этом добыча полезных ископаемых на 4,3% выше, чем в 2021 году, а показатели обрабатывающих производств снизились на 3%.

Обеспечение электроэнергией, газом и паром в ноябре прошлого года на 15% больше, чем в аналогичный месяц 2021 года, а сегмент «Водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» уменьшился на 19,3%.