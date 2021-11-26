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Экономика
26 ноября 2021  15:02
Александр Хевронин

Промпроизводство в Татарстане за 10 месяцев выросло на 6,8%

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В Татарстане индекс промышленного производства (ИПП) в январе — октябре 2021 года к уровню января — октября 2020 года составил 106,8%. Об этом сообщает Татарстанстат.

В октябре объем промышленного производства увеличился на 23,9% по сравнению с октябрем прошлого года. При этом добыча полезных ископаемых выросла на 9,3%, обрабатывающие производства показали рост на 35,7%, в сегменте «обеспечение электроэнергией, газом и паром» показатель увеличился на 10,1%.

По сравнению с сентябрем промпроизводство в Татарстане выросло на 6,3%. В том числе компании нарастили добычу полезных ископаемых на 3,9%, обрабатывающие предприятия увеличили производство на 7,4%, а организации, задействованные в обеспечении электроэнергией, газом и паром, увеличили показатель на 18,1%.

#татарстанстат #индекс промышленного производства
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