Экономика 30 марта 2026 18:25

Промпроизводство в Татарстане выросло на 3,6% в начале 2026 года

Промышленное производство в Татарстане в январе-феврале 2026 года увеличилось на 3,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом свидетельствуют данные Татарстанстата.

При этом в автопроме зафиксировано значительное снижение: выпуск автомобилей, прицепов и полуприцепов сократился на 31,8%.

Индекс промышленного производства в феврале составил 99,4% к январю, а в годовом выражении показал рост на 2%.

Положительную динамику обеспечили добывающая отрасль (рост на 2,8%), обрабатывающие производства (на 3,5%) и энергетика (на 10,2%). Среди наиболее быстрорастущих направлений — производство электрического оборудования, увеличившееся на 66,8%, а также ремонт машин и оборудования (плюс 21,2%), химическая промышленность и нефтепереработка.

Снижение отмечено в сфере водоснабжения и утилизации отходов (минус 2,8%), а также в металлургии, производстве резиновых и пластмассовых изделий, мебели и машиностроении.

