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Ру Тат
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Экономика
4 августа 2022  15:34

Промпроизводство в Татарстане в первом полугодии выросло на 7,9%

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Объем промышленного производства в Татарстане в январе-июне 2022 года вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 7,9% в сопоставимых ценах, следует из материалов Татарстанстата.

Предприятия и организации отгрузили товары собственного производства и выполнили услуги на сумму 2,4 трлн рублей.

 

Инфографика Татарстанстата

В первом полугодии было введено 1,9 млн кв. метров жилья – на 40,7% больше, чем годом ранее.

В сельском хоязйстве произведено продукции на 104 млрд рублей – рост на 0,4%.

Оборот розничной торговли сократился на 2,7% и составил 581 млрд рублей.

Объем платных услуг населению вырос на 6,7% – до 166,7 млрд рублей.

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