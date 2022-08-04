Промпроизводство в Татарстане в первом полугодии выросло на 7,9%
Объем промышленного производства в Татарстане в январе-июне 2022 года вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 7,9% в сопоставимых ценах, следует из материалов Татарстанстата.
Предприятия и организации отгрузили товары собственного производства и выполнили услуги на сумму 2,4 трлн рублей.
В первом полугодии было введено 1,9 млн кв. метров жилья – на 40,7% больше, чем годом ранее.
В сельском хоязйстве произведено продукции на 104 млрд рублей – рост на 0,4%.
Оборот розничной торговли сократился на 2,7% и составил 581 млрд рублей.
Объем платных услуг населению вырос на 6,7% – до 166,7 млрд рублей.