Экономика 17 февраля 2026 14:14

Промпроизводство Татарстана в 2025 году выросло на 10%

В 2025 году индекс промышленного производства в Татарстане составил почти 110 %. Об этом заявил министр промышленности и торговли РТ Олег Коробченко на коллегии ведомства.

«Четыре года наша страна живет и работает в условиях СВО и санкций. За это время в республике не допустили снижения темпов экономики. Каждый год отгрузка продукции и объем промпроизводства увеличивались. Гособоронзаказ вырос в 4 раза. Более 200 предприятий Татарстана обеспечивают безопасность нашей страны», – отметил Коробченко.

Он добавил, что в прошлом году было отгружено продукции более чем на 6 трлн рублей, а доля обрабатывающих производств достигла 80%.

«Рост наблюдается в выпуске химических веществ и лекарств, а также электротехнического оборудования», – подчеркнул министр.

