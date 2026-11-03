Промпредприятия Татарстана пригласили к участию в конкурсе «Инженер года»

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Количество представителей промышленных предприятий, участвующих в республиканском конкурсе «Инженер года», в этом году снизилось по сравнению с прошлым. Особую озабоченность у организаторов конкурса вызывает положение дел в авиационной промышленности. Об этом сообщил сегодня заместитель гендиректора Ассоциации предприятий и промышленников РТ Игорь Рассман на пресс-конференции в «Татар-информе».

«Мы с сожалением констатируем, что количество представителей промышленности в этом году меньше, чем в прошлом», – сказал он.

По данным спикера, в нынешнем году в номинации «Авиационная промышленность» по всем возрастным категориям пока подано всего лишь пять заявок. При этом в категории «Опыт, достижения, компетентность» представители авиастроения отсутствуют вовсе. Ситуация выглядит особенно контрастно на фоне того, что ранее данную номинацию было решено выделить в самостоятельную из-за большого количества заявок от машиностроительных предприятий.

В качестве одной из основных причин снижения активности была названа высокая загруженность специалистов на предприятиях в конце года. Участие в конкурсе требует подготовки материалов и затрат времени. Кроме того, по мнению организаторов, где-то мог произойти «сбой информации» – не все предприятия были должным образом проинформированы.

В то же время организаторы отметили положительную тенденцию: в конкурсе активно участвуют технические вузы, сельскохозяйственные и строительные колледжи. Представители вузовской инженерии – как будущие, так и действующие – в этом году преобладают. Это объясняется тем, что категория будущих инженеров представлена именно вузами, где есть кафедральные инженеры, занимающиеся взаимодействием с промышленными предприятиями.

Прием заявок на VII республиканский конкурс «Инженер года» в Татарстане продлен до 13 ноября. Стажировки победителей пройдут в Татарстане и в Санкт-Петербурге.