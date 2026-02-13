Промпредприятия Агрызского района увеличили объем отгруженной продукции на 9%

Промышленные предприятия Агрызского муниципального района по итогам 2025 года отгрузили продукции на 6,3 млрд рублей, что на 9% больше, чем годом ранее. Об этом сообщает Исполнительный комитет Агрызского района.

Отмечается, что привлечение инвестиций в основной капитал составило 2,6 млрд рублей. Кроме того, район сохранил положительную динамику большинства показателей и занял 21-е место в рейтинге социально-экономического развития Татарстана по итогам 2025 года.

Сегодня Агрыз посетил заместитель Премьер-министра Республики Татарстан – министр экономики РТ Мидхат Шагиахметов. Он принял участие в заседании Совета района, посвященном итогам социально-экономического развития муниципалитета за 2025 год и задачам на 2026 год.

Фото: vk.ru/wall-173593723_42762

Перед началом заседания Мидхату Шагиахметову показали территорию промышленной площадки и бетонный завод предприятия «Автотехникс» мощностью 80 куб. м готового бетона в час. Предприятие планирует расширение для организации зимнего производства. Кроме того, по итогам международного форума, прошедшего в Агрызе в октябре 2025 года, было подписано соглашение о намерениях сотрудничества между «Автотехникс» и китайской компанией «Вэйлай». В перспективе рассматривается строительство завода по выпуску негорючей каменной ваты и сэндвич-панелей с объемом инвестиций 700 млн рублей.

«Сегодня важно обеспечивать максимальное вовлечение предприятий в федеральные и республиканские программы, чтобы создавать новые рабочие места и повышать конкурентоспособность региона», – отметил министр.

Фото: vk.ru/wall-173593723_42762

Также в рамках рабочей поездки делегация посетила сервисное локомотивное депо Агрыз-Южный – базовое предприятие на Горьковской железной дороге по ремонту и обслуживанию тепловозов. Депо включает два основных и десять вспомогательных производственных участков, а также два удаленных пункта технического обслуживания локомотивов.

На итоговой сессии Мидхат Шагиахметов рассказал об итогах развития республики в 2025 году и вручил государственные и ведомственные награды Татарстана отличившимся работникам.