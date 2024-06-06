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Промпарки Татарстана возглавили рейтинг инвестиционной привлекательности
Татарстан возглавил рейтинг инвестиционной привлекательности индустриальных парков и ОЭ3. Об этом сообщается в телеграм-канале Агентства инвестиционного развития РТ.
«Первое и второе место – Татарстан! Восемь строчек в рейтинге! Эксперты признают – в Татарстане больше всего лучших промпарков», – сказано в сообщении.
В десятке за республикой четыре строчки: на 1-м месте КИП «Мастер», на 2-м – технополис «Химград», на 7-м – ОЭЗ «Иннополис», на 10-м – ОЭЗ ППТ «Алабуга». Помимо них, в топ-60 вошли такие проекты, реализованные в республике, как «Саба» (20-е место), М7 (23-е место), «Вятка» (49-е) и «Камские Поляны» (57-е).
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