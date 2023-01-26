Промпарки Татарстана в 2022 году увеличили численность работников на 10 тыс. человек
Промышленные парки Татарстана за прошлый год увеличили численность работников на 10 тыс. человек. Об этом сообщил первый заместитель министра экономики РТ Айрат Шамсиев на пресс-конференции, посвященной итогам реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство».
«Появились новые инвестиционные проекты, и с начала [2022] года общее количество резидентов выросло на 35 предприятий, а численность работников — на 10 тыс. человек», — отметил чиновник.
Шамсиев добавил, что на сегодняшний день во всех промышленных парках республики работают свыше 1,5 тыс. резидентов, а общая численность их сотрудников достигает 52,3 тыс. человек.