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Ру Тат
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Экономика
26 января 2023  11:27
Александр Хевронин

Промпарки Татарстана в 2022 году увеличили численность работников на 10 тыс. человек

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Промышленные парки Татарстана за прошлый год увеличили численность работников на 10 тыс. человек. Об этом сообщил первый заместитель министра экономики РТ Айрат Шамсиев на пресс-конференции, посвященной итогам реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство».

«Появились новые инвестиционные проекты, и с начала [2022] года общее количество резидентов выросло на 35 предприятий, а численность работников — на 10 тыс. человек», — отметил чиновник.

Шамсиев добавил, что на сегодняшний день во всех промышленных парках республики работают свыше 1,5 тыс. резидентов, а общая численность их сотрудников достигает 52,3 тыс. человек.

Национальные проекты реализуются в России начиная с 2019 года по инициативе Президента РФ Владимира Путина.
#промпарки #Минэкономики РТ #рабочие места #национальные проекты
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